20:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Жена Газинского: "Футбол не шутит"


Александра Газинская, жена Юрия Газинского, прокомментировала результат стартового матча чемпионата мира между сборной России и Саудовской Аравии.

Полузащитник "Краснодара" открыл счет в матче на 12-й минуте.

- Смотрела матч, переживала, плакала. В тот момент, когда супруг забил гол, я не понимала, что происходит, -сказала Александра Газинская в эфире "Первого канала". - Невероятная эйфория, гордость за мужа, сборную и страну. Ощущения расслабленности после быстрого гола? Муж приучил, что футбол не шутит. Результат на первых минутах матча абсолютно ничего не значит. 

Россия - Саудовская Аравия

 

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