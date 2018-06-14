Жена Газинского: "Футбол не шутит"

Александра Газинская, жена Юрия Газинского, прокомментировала результат стартового матча чемпионата мира между сборной России и Саудовской Аравии.



Полузащитник "Краснодара" открыл счет в матче на 12-й минуте.



- Смотрела матч, переживала, плакала. В тот момент, когда супруг забил гол, я не понимала, что происходит, -сказала Александра Газинская в эфире "Первого канала". - Невероятная эйфория, гордость за мужа, сборную и страну. Ощущения расслабленности после быстрого гола? Муж приучил, что футбол не шутит. Результат на первых минутах матча абсолютно ничего не значит.