Желько Петрович: "Сборной России важно выиграть первый матч"

Югославский футболист и тренер Желько Петрович оценил шансы сборной России на чемпионате мира. Россия на предстоящем чемпионате мира сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара) в рамках группового этапа.



– Думаю, сейчас сборная России не такая, как раньше, когда за нее выступали Титов, Шалимов и Никифоров. Еще будучи в "Анжи", я всегда говорил, что не стоит отбирать исключительно взрослых игроков, надо давать шанс молодым, проводить отбор среди молодежи, готовить их заранее. Надеюсь, команда России покажет себя хорошо. Самое главное – выиграть первый матч, дальше уже нужна чуточка везения. Еще один важный момент заключается в том, что практически никто из российских футболистов не играет за рубежом, – цитируют "Известия" Петровича. – Например, качество игры Кокорина позволяет ему играть в других чемпионатах, но высокие зарплаты не отпускают из России. В сборной должно быть примерно пять человек, которые играют в зарубежных лигах.

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