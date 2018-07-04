Жанна Агузарова выложила интимные фото в честь сборной России (18+)

Известная российская певица Жанна Агузарова выложила откровенные фото в честь успехов сборной России на чемпионате мира-2018. Интимные места 55-летняя исполнительница закрыла российским триколором.

"Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи", - написала Агузарова в Инстаграме.

Сборная России на турнире дошла до четвертьфинала, где встретится с Хорватией. Игра состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь