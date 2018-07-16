"Жаль, что многие болельщики из Западной Европы испугались приехать в Россию". The Guardian - о ЧМ-2018

Чемпионат мира в России запомнится теплыми отношениями между иностранными болельщиками и местными жителями, пишет британская газета The Guardian. Единственным недостатком стало присутствие небольшого количества фанатов из Западной Европы на этом турнире.

- Самым светлым воспоминанием о России является теплое общение иностранных болельщиков с местными жителями, - пишет журналист Guardian Ник Эймс. - В таких региональных городах, как Самара и Волгоград, для людей это было особенно важно, ведь они не испытывали ничего подобного раньше. Сожаление стоит испытывать лишь по поводу того, что очень небольшое количество болельщиков из Западной Европы не испугались поездки в Россию и приехали на турнир.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

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