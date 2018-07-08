Зеппельт раскритиковал ФИФА за организацию допинг контроля на ЧМ-2018

Знаменитый автор допинговых разоблачений Хайо Зеппельт раскритиковал ФИФА за организацию допинг-контроля на чемпионате мира-2018. Его статья опубликована на sportschau.de.



6 июля ФИФА объявила, что не выявила случаев положительных допинг-проб на чемпионате мира в России.

"России ФИФА никому не позволяет заглянуть за кулисы допинг-контроля, несмотря на то, что на предыдущих чемпионатах мира работали независимые наблюдатели ВАДА.



Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов – ФИФА все делает самостоятельно.



Кроме того, ФИФА утверждает, что значительно больше 10 процентов от всех взятых проб будут проверены на эритропоэтин. Сколько именно, ФИФА не раскрывает.



Это означает, что напротив, до 90 процентов всех проб не будут проверены на гормон роста и пептиды. Так что шанс поймать мошенников, использующих эти крайне эффективные препараты, очень низок", - отметил Зеппельт.

ЧМ-2018 проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.

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