Зеппельт опасается ехать в Россию на ЧМ-2018

Автор нескольких фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт отметил, что примет решение о том, необходимо ли ему ехать на чемпионат мира-2018, вместе с телеканалом ARD.

– Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее. Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство, - приводит DW слова Зеппельта. - Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик – мы не знаем. Мы обсудим это внутри ARD и примем решение.