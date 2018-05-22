22:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Зеппельт опасается ехать в Россию на ЧМ-2018

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Автор нескольких фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт отметил, что примет решение о том, необходимо ли ему ехать на чемпионат мира-2018, вместе с телеканалом ARD. 

– Теперь у меня есть виза, но решение будет принято позднее. Есть ряд вопросов, которые вызывают беспокойство, - приводит DW слова Зеппельта. - Как вы можете представить, некоторым в России совсем не нравится то, что мы расследовали, и нам предстоит понять, действительно ли это того стоит, или риск слишком велик – мы не знаем. Мы обсудим это внутри ARD и примем решение.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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ladafan

единственное его умное действие...

23:48

Семь ветров

В веселом экстазе сольется с единомышленниками-русофобами, что тут плохого))

23:33

Бронзовый Солдат

Приезжай,заднеприводный! Должен же ты тут свой законный волшебный пендель огребсти)

23:18

sdf_1

Пусть спокойно едет. Никого, кроме врачей-психиатров, Зеппельт здесь не интересует

23:15

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