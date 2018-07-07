"Зенит": "Удачи всем парням, а особенно Далеру Кузяеву и Артеме Дзюбе"

"Зенит" пожелал удачи игрокам сборной России в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

- Удачи всем парням, а особенно Далеру Кузяеву и Артеме Дзюбе, - отмечается в сообщении.

Удачи всем парням, а особенно Далеру Кузяеву и Артеме Дзюбе! https://t.co/bBjgQBlBRK – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 7 июля 2018 г.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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