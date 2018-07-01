"Зенит": "Россия - в четветьфинал, Рамос плачет. Лучший чемпионат мира в истории!"

"Зенит" назвал чемпионат мира-2018 лучшим за всю историю проведения после матча 1/8 финала турнирамежду сборными России и Испании (1:1, по пен. 4:3).

- Россия - в четвертьфинал, Рамос плачет, - написал в своем Твиттере "Зенит". - Лучший. Чемпионат. Мира. В истории!

Напомним, сегодня российская национальная команда впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где сыграет против победителя пары Хорватия - Дания.