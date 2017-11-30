"Зенит" предложил Линекеру и Моргану уроки русского языка

"Зенит" на своей странице в Твиттере обратился к бывшему футболисту сборной Англии Гари Линекеру, который станет одним из ведущих жеребьевки финальной части чемпионата мира—2018. Британский журналист Пирс Морган поздравил в социальной сети Линекера с днем рождения, написав по-русски: "С днем рождения, кувшины". На это он получил ответ: "Spasibo, жирный".

"Ребята, как насчет того, чтобы организовать для вас несколько уроков русского языка до начала чемпионата мира-2018", – написано в Твиттере "Зенита". Кроме того, сообщение сопровождается хештегом #SayNoToGoogleTranslate (скажи нет переводчику Google - Прим. СЭ).