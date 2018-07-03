"Зенит" пожелал Жиркову здоровья

"Зенит" в своем Твиттере пожелал здоровья полузащитнику команды Юрию Жиркову. У 34-летнего игрока воспаление сухожилия одной из мышц голени.

В ближайшие дни Жирков будет проходить лечение в расположении сборной России. Точные сроки его восстановления на данный момент назвать нельзя.



На чемпионате мира-2018 Жирков провел 3 матча и сделал 1 результативную передачу.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018: 1/8 финала. Расписание и результаты //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу