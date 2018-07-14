"Зенит" поздравил Витселя с завоеванием бронзы ЧМ-2018

"Зенит" в Твиттере поздравил бывшего полузащитника команды Акселя Витселя с завоеванием бронзовых медалей чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии.



29-летний игрок отыграл все 90 минут в матче против "трех львов". Витсель принял участие во всех семи играх национальной команды на чемпионате мира-2018, отметившись одной результативной передачей.



Игрок, выстуюпащий в настоящее время за китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь", играл за "Зенит" с 2012 по 2017 год.

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