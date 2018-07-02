"Зенит" поздравил Витселя с выходом в 1/4 финала ЧМ

"Зенит" в Твиттере поздравил бывшего полузащитника команды, хавбека сборной Бельгии Акселя Витселя с выходом в 1/4 финала чемпионата мира. В 1/8 финала "красные дьяволы" одержали волевую победу над Японией (3:2), забив решающий мяч за 15 секунд до конца компенсированного ко второму тайму времени.

В этом матче экс-игрок сине-бело-голубых вышел на поле в стартовом составе и сыграл без замены.

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