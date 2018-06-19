"Зенит" после матча Россия - Египет: "Больше никакого Мо"

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал фото нападающего Египта Мохамеда Салаха, который, скорее всего, покинет чемпионат мира вместе со своей командой. Сегодня египтяне уступили сборной России (1:3) и практически лишились шансов на продолжение турнира.
- Больше никакого Мо, - говорится в Твиттере "Зенита".
После двух матчей Египет набрал ноль очков.
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Ain't no Mo! #RUSEGY #WorldCup pic.twitter.com/eZ7EaRszlF– FC Zenit in English (@fczenit_en) 19 июня 2018 г.