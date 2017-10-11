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15:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Зенит" - о селфи Ригони с Месси: "С небольшой помощью моего друга"


Английский Твиттер-аккаунт "Зенита" опубликовал селфи аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони с партнером по сборной Лионелем Месси. Фотография сделана после завоевания аргентинцами путевки на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Напомним, в ночь на 11 октября Аргентина на выезде обыграла Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси.

- С небольшой помощью моего друга, - говорится в подписи к фотографии зенитовца с капитаном сборной Аргентины.

При жеребьевке чемпионата мира, которая состоится 1 декабря, Аргентина наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией и Португалией попадет в первую корзину.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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