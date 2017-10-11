"Зенит" - о селфи Ригони с Месси: "С небольшой помощью моего друга"

Английский Твиттер-аккаунт "Зенита" опубликовал селфи аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони с партнером по сборной Лионелем Месси. Фотография сделана после завоевания аргентинцами путевки на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Напомним, в ночь на 11 октября Аргентина на выезде обыграла Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси.

- С небольшой помощью моего друга, - говорится в подписи к фотографии зенитовца с капитаном сборной Аргентины.

При жеребьевке чемпионата мира, которая состоится 1 декабря, Аргентина наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Францией и Португалией попадет в первую корзину.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

"With a little help from my friend!" 🇦🇷➡🇷🇺🏆2⃣0⃣1⃣8⃣ pic.twitter.com/6lRNobmJt2 – FC Zenit in English (@fczenit_en) 11 октября 2017 г.

Месси выписал Аргентине билеты в Россию