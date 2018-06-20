Земляки Черчесова смотрели матч России с Египтом в переполненном ДК

Жители города Алагира, в котором годился главный тренер сборной России Станислав Черчесов, смотрели трансляцию матч чемпионата мира-2018 с Египтом в переполненном зале районного дома культуры (РДК). Кроме того, перед РДК молодежь устроила импровизированный концерт с национальными осетинскими танцами и песнями.

"В Алагире сейчас праздник. Маленький город, подаривший многих прославленных спортсменов, вместе со страной радуется красивой победе российской сборной, тренером которой является наш земляк Станислав Черчесов. Весь РДК был заполнен людьми, сейчас они не расходятся и продолжают праздновать", - приводит "Р-Спорт" слова главного тренера клуба "Спартак-Алагир" Михаила Гогаева.

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