Земфира осудила поступок Виды и Вукоевича, назвав его дурацким

Российская рок-певица Земфира ответила на вопросы подписчиков в социальной сети ВКонтакте.



В частности, поклонники интересовались мнением музыканта насчет защитника Домагоя Виды, проскандировавшего вместе с Огненом Вукоевичем в составе сборной Хорватии "Слава Украине" после четвертьфинала ЧМ-2018 с Россией (2:2, пенальти - 4:3).

– Как относитесь к высказыванием хорватского защитника после победы над Россией? Просто футбольная радость и поддержка друзей или политическая подоплека?



– Дурацкая выходка.



– Ну и конечно, каково впечатление от игры наших с хорватами?



– Отличная игра!

– Как вам акция Pussy Riot на финале?

– Не очень.

Вида извинился перед Россией. А вы его простили? //

Прорыв в финале ЧМ-2018. Как это было

