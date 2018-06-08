Земфира не выступит в Калининграде и Нижнем Новгороде из-за проведения ЧМ-2018

Российская исполнительница Земфира сообщила, что не сможет выступить в Калининграде и Нижнем Новгороде. По ее словам, это связано с проведением чемпионата мира-2018. Ранее планировалось, что певица примет участие в фестивалях в Калининграде (29 июня), Казани (4 июля), Нижнем Новгороде (5 июля) и Санкт-Петербурге (12 июля).

"Фестивали, запланированные к проведению в городах Нижний Новгород и Калининград, запрещены к проведению по независящим от ЗАО "Планета Плюс" причинам, а именно в связи с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу.

На протяжении трех месяцев руководство ЗАО "Планета Плюс" проводило ряд встреч с представителями администраций и силовых ведомств реигонов. Были подписаны соглашения, на основании которых был дан старт рекламной кампании и фестиваль выведен в продажу. Однако вчера, 5 июня 2018 года, мы получили категорический запрет на проведение любых культурно-массовых мероприятий на крытых площадках на период проведения чемпионата мира по футболу", - написано на странице Земфиры в Инстаграме.

Ранее стало известно, что другая представительница рок-сцены Юлия Чичерина получила запрет на участие в фан-фестивал в Ростове-на-Дону от ФИФА. В организации объяснили это тем, что певица ассоциируется с военной тематикой.