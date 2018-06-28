"Зажгли не по-детски". Владислав Радимов - о болельщиках сборной Аргентины

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что болельщики сборной Аргентины создали замечательную атмосферу в Санкт-Петербурге во время матча между их национальной командой и Нигерией (2:1).

- Соотечественники Месси и Марадоны, возвращайтесь! Вы так не по-детски зажгли, что до сих пор не отпускает, – это я о матче Аргентина - Нигерия. На стадион с сыном ехали – метро едва вмещало поющих и притоптывающих аргентинцев! - написал Радимов в своем Инстаграме.

Он также добавил, что нападающий аргентинцев Лионель Месси был очень хорош в той встрече.

- Месси на поле реально хорош! Не люблю слово гений, но, возможно, это как раз тот случай. И да, кто говорит, что он не бегает, – купите очки! Еще какой бегун! - отмечается там же.