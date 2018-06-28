"Зажгли не по-детски". Владислав Радимов - о болельщиках сборной Аргентины

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов заявил, что болельщики сборной Аргентины создали замечательную атмосферу в Санкт-Петербурге во время матча между их национальной командой и Нигерией (2:1).
- Соотечественники Месси и Марадоны, возвращайтесь! Вы так не по-детски зажгли, что до сих пор не отпускает, – это я о матче Аргентина - Нигерия. На стадион с сыном ехали – метро едва вмещало поющих и притоптывающих аргентинцев! - написал Радимов в своем Инстаграме.
Он также добавил, что нападающий аргентинцев Лионель Месси был очень хорош в той встрече.
- Месси на поле реально хорош! Не люблю слово гений, но, возможно, это как раз тот случай. И да, кто говорит, что он не бегает, – купите очки! Еще какой бегун! - отмечается там же.
Эй! Соотечественники Месси и Марадоны – возвращайтесь! Вы так не по-детски зажгли, что до сих пор не отпускает – это я о матче Аргентина-Нигерия-)) На стадион с сыном ехали – метро едва вмещало поющих и притоптывающих аргентинцев! Темперамент у них бешеный, так что перед игрой и без пива в светящихся стаканах все были отлично "разогреты"! 😂 На стадионе – довольный Марадона, одновременно танцующий с болельщицей из Нигерии, взывающий к Богу и чуть не вывалившийся из ложи! В этом он весь - возмутивший мир в 86 голом рукой, а спустя четыре минуты - забивший гол столетия в ворота англичан! ! Болеющих за Аргентину – аргентинцев и наших – тысяч 40-50! Круто, что наши, вроде много холоднее, на два часа превратились в аргентинцев! Откуда только открытый жар латиноамериканцев взялся!? 😜😂 Ага, вот еще - Месси на поле - реально хорош! Не люблю слово гений, но, возможно, это как раз тот случай 💪 И да – кто говорит, что он не бегает – купите очки! Еще какой бегун!-)) В общем, круто, что они прошли дальше – куда без Аргентины в плей-офф , правда ведь? 💪 Скучновато было бы 😜 Если кто-то был на матче, добавьте свои ощущения!#аргентинанигерия #крестовский #санкт-петербургарена #крутизна #чемпионатмира
Сборная Аргентины заняла второе место в группе и вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала она встретится с Францией (30 июня, Казань).
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