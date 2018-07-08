01:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Заявление Федора Смолова после поражения сборной России

Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пен. - 3:4. Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий сборной России Федор Смолов сделал заявление для прессы.

Сборная России уступила Хорватии во встрече 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 - по пенальти). Смолов не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

- Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что произошло. Для меня счастье быть частью этой команды. Я горжусь нашей страной, - сказал Смолов. - Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти.

Хочу сказать только, что в моей голове сейчас слова Майкла Джордана. Сказанные уже после завершения карьеры. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто не реализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации. 

И еще - спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто. (Дмитрий СИМОНОВ)

Игрок высказался и не стал отвечать на дополнительные вопросы.

Валерий Газзаев: "Не клюйте Смолова! Иначе можем его потерять" // 
Выше нос, Федор! //
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //
Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018 

Россия - Хорватия

 

Опрос

Как вы относитесь к тому, что сделал Смолов в серии пенальти?
голосовать
К комментариям
58
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ