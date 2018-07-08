Заявление Федора Смолова после поражения сборной России

Нападающий сборной России Федор Смолов сделал заявление для прессы.

Сборная России уступила Хорватии во встрече 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 3:4 - по пенальти). Смолов не реализовал 11-метровый в послематчевой серии.

- Хочу поблагодарить всех жителей нашей страны, всех ребят в команде за то, что произошло. Для меня счастье быть частью этой команды. Я горжусь нашей страной, - сказал Смолов. - Не снимаю с себя ответственности за нереализованный пенальти.

Хочу сказать только, что в моей голове сейчас слова Майкла Джордана. Сказанные уже после завершения карьеры. "Я много тысяч раз брался наносить решающий бросок. И часто не реализовывал". Уверен, я смогу извлечь многое из этой ситуации.

И еще - спасибо всем ребятам, персоналу, тренерскому штабу. Я действительно счастлив и никогда не забуду те 50 дней, что мы провели вместе. Это было очень круто. (Дмитрий СИМОНОВ)

Игрок высказался и не стал отвечать на дополнительные вопросы.

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