Завершился первый период второго этапа продажи билетов на ЧМ-2018

31 января завершился первый период второго этапа продажи билетов на матчи чемпионата мира-2018, который начался 5 декабря. В это время болельщики могли подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала.

Второй период второго этапа пройдет с 13 марта по 3 апреля. В этот период билеты, не распределенные в предыдущие периоды, будут продаваться в режиме реального времени в порядке живой очереди на сайте ФИФА.

Ранее было объявлено, что в ходе второго этапа продаж билетов было подано 4 021 211 запросов, что превышает число заявок на втором этапе продаж билетов предыдущего чемпионата мира-2014 – тогда было подано 3 505 656 запросов.