Завершился первый период продажи билетов на ЧМ-2018. ФИФА получила почти 3,5 миллиона заявок

Завершен первый период продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России, информирует пресс-служба ФИФА. В период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета.

Большинство заявок поданы фанатами из России. Международный спрос составляет более 30 процентов. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. Кроме того, около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал.

В ходе первого периода продаж все желающие имели возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября на сайте FIFA.com/bilet. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

По инициативе российских властей для посещения всех матчей чемпионата мира после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить паспорт болельщика. Для прохода на стадионы, где пройдут матчи турнира, фанатам необходимо иметь действительный билет и паспорт болельщика.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.