Завершилась классификация гостиниц ЧМ-2018

Завершилась работа по присвоению квалификаций гостиницам в городах чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018 со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Александра Журавского. По словам замминистра, полученный опыт классификации гостиниц будет использован в дальнейшем "в качестве позитивной практики того, как могут быть защищены права потребителя, как это может быть с правовой точки зрения отработано и распространено на все гостиницы в РФ".

- Все, что касается 11 регионов, где находятся средства размещения, предусмотренные для размещения гостей, участников, зрителей чемпионата мира по футболу, вся классификация осуществлена, – сказал Журавский.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.