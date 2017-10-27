Завершено благоустройство "Екатеринбург Арены"

Генеральный подрядчик строительства "Екатеринбург Арены" завершил благоустройство территории у стадиона, сообщает welcome2018.com. На территории площадью 8 га высажено более 150 хвойных и лиственных деревьев, около 2 тысяч кустарников, обустроено 180 кв. м альпийских горок и 340 кв. м цветников. В ближайшее время будут установлены скамейки и урны. Вокруг стадиона устроена беговая дорожка, которая зимой может быть использована для катания на коньках.

В настоящее время продолжаются отделочные работы в подтрибунных помещениях. По словам гендиректора компании-генподрядчика Тимура Уфимцева, на стенах внутри стадиона появятся тематические картины, которые "придадут индивидуальность каждой трибуне".

Стадион в Екатеринбурге примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.