16:08 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Завершена прошивка поля "Волгоград Арены"


Рабочие завершили прошивку футбольного поля стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде, сообщает vlg-media.ru. Данная технология необходима  для улучшения дренажных свойств корневой зоны, увеличения износостойкости газона и снижения риска получения травм во время матчей. 

Для прошивки поля использовано около 48 тысяч км искусственного волокна, что больше, чем длина земного экватора. В тестовом режиме запущен обогрев поля, вскоре предстоит стрижка газона и его удобрение. После этого поле будет постепенно отключено от всех систем для естественного биологического отдыха травы в зимний период. 

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://vlg-media.ru/society/futbolnoe-pole-volgograd-areny-proshili-i-gotovjat-k-zimovke-67069.html

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