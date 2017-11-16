Завершена прошивка поля "Волгоград Арены"

Рабочие завершили прошивку футбольного поля стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде, сообщает vlg-media.ru. Данная технология необходима для улучшения дренажных свойств корневой зоны, увеличения износостойкости газона и снижения риска получения травм во время матчей.

Для прошивки поля использовано около 48 тысяч км искусственного волокна, что больше, чем длина земного экватора. В тестовом режиме запущен обогрев поля, вскоре предстоит стрижка газона и его удобрение. После этого поле будет постепенно отключено от всех систем для естественного биологического отдыха травы в зимний период.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.