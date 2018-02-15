Затраты на подготовку Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 превысили 100 миллиардов

Затраты на подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира-2018 уже превысили 100 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. По его словам, в регионе осталось завершить восемь из 29 мероприятий, включенных в программу подготовки к ЧМ-2018.

- Более 100 миллиардов рублей в реализации проектов подготовки к чемпионату направлено на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, приобретение оборудования, это очень серьезная динамика для развития экономики Ростовской области, - сказал Гуськов. - Все работы находятся в завершающей стадии, по финансам остался совсем небольшой процент.

Это, в частности, стадион "Ростов-Арена", по которому еще не подписан акт ввода в эксплуатацию, и шесть тренировочных площадок. По трем из них работы будут завершены в феврале, еще по трем - до конца марта.