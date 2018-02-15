20:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Затраты на подготовку Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 превысили 100 миллиардов

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Затраты на подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира-2018 уже превысили 100 миллиардов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова. По его словам, в регионе осталось завершить восемь из 29 мероприятий, включенных в программу подготовки к ЧМ-2018. 

- Более 100 миллиардов рублей в реализации проектов подготовки к чемпионату направлено на строительство, реконструкцию и ремонт объектов, приобретение оборудования, это очень серьезная динамика для развития экономики Ростовской области, - сказал Гуськов. - Все работы находятся в завершающей стадии, по финансам остался совсем небольшой процент.

Это, в частности, стадион "Ростов-Арена", по которому еще не подписан акт ввода в эксплуатацию, и шесть тренировочных площадок. По трем из них работы будут завершены в феврале, еще по трем - до конца марта.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4963613

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Артур Pitersky

и это еще не всё...

21:56

Джон....Сильвер

Богатые стали богаче, бедные беднее

21:38

Спринт

Много шикарных вил появится на левДоне, да и счета в офшорах серьёзно пополнились. а именно стадион не готов, да и тренировочная инфраструктуры не на уровне. Хотели как лучше, получилось - как обычно бывает с гос. средствами во всех регионах России, где первые расхитители (социалистической, читай государственной) собственности из числа губернаторов и чиновников всех мастей.

21:36

ЗЮК~

Столько денег вбухано,чтобы пустить пыль в глаза.А свои пусть продолжают жить в ...овне.

21:02

Buldozer46

сколько же детей вылечить можно то А?????? 100 МИЛЛИАРДОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! страшно становится......

20:48

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