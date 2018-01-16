19:08 16 января | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Застройщик "Самара Арены" отрицает наличие трещин на стадионе

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Пресс-секретарь ПСО "Казань", занимающегося строительством "Самара Арены", Светлана Брайловская опровергла информацию о наличии трещин на стадионе. Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видна трещина на арене. 

- Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D, - цитирует "Коммерсант" Брайловскую.

На "Самара Арене" пройдут матчи группового турнира чемпионата мира-2018  Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/3521595

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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yehq.386098

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

19:41 16 января

баламошка

Бакланы-камикадзе атакуют стадион.

19:22 16 января