Застройщик "Самара Арены" отрицает наличие трещин на стадионе

Пресс-секретарь ПСО "Казань", занимающегося строительством "Самара Арены", Светлана Брайловская опровергла информацию о наличии трещин на стадионе. Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видна трещина на арене.
- Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D, - цитирует "Коммерсант" Брайловскую.
На "Самара Арене" пройдут матчи группового турнира чемпионата мира-2018 Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Дополнительная информация
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала
yehq.386098
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:41 16 января
баламошка
Бакланы-камикадзе атакуют стадион.
19:22 16 января