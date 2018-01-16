Застройщик "Самара Арены" отрицает наличие трещин на стадионе

Пресс-секретарь ПСО "Казань", занимающегося строительством "Самара Арены", Светлана Брайловская опровергла информацию о наличии трещин на стадионе. Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видна трещина на арене.

- Никаких трещин нет. То, что назвали трещинами, оказалось деформационным швом в секторе D, - цитирует "Коммерсант" Брайловскую.

На "Самара Арене" пройдут матчи группового турнира чемпионата мира-2018 Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).