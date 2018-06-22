17:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Защитники сборной Швеции Янссон и Хеландер не сыграют с Германией из-за проблем с желудком


Защитники сборной Швеции Понтус Янссон и Филип Хеландер не смогут сыграть в матче ЧМ-2018 со сборной Германии, сообщил главный тренер шведов Янне Андерссон. У обоих футболистов проблемы с желудком.

- Три футболиста не приехали в Сочи на матч с Германией, - цитирует тренера "Интерфакс". - Два защитника - Понтус Янссон и Филип Хеландер - остались на тренировочной базе в Геленджике, у них болят животы. Виктор Линделеф травмировал ногу на матче в Южной Корее до приезда в России.

Матч Германия - Швеция состоится 23 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Германия - Швеция

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