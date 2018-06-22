Защитники и хейтеры Месси сошлись в битве в Инстаграме его жены

Публикация жены капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо, сделанная за несколько часов до начала матча чемпионата мира-2018 против Хорватии (0:3), привлекла к себе как сторонников, так и хейтеров лидера южноамериканской команды. На снимке супруги форварда изображен один из их детей в футболке сборной, фотография подписана хештегами "Вперед, папа!" и "Вперед, Аргентина!"

После финального свистка в комментариях к посту Рокуццо развернулись споры между болельщиками, которые поддержали Месси, и теми, кто винил форварда в неудачном выступлении команды на турнире в России.

Так, одни признавались в любви к нападающему, несмотря ни на что и говорили о том, что две неудачные игры (в первом туре аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1) а Месси не забил пенальти. - Прим. "СЭ") не отменяют его величия. Другие в саркастической форме утешали жену и детей словами о том, что Месси скоро вернется к ним, поскольку Аргентина на выйдет в плей-офф. Были и более резкие высказывания, один из пользователей посоветовал лидеру аргентинской сборной отказаться от дальнейшего продолжения рода.

Потерпев поражение от хорватов, южноамериканцы подошли к игре с Нигерией в третьем туре с одним набранным очком. Таким образом, шансы "альбиселесте" на попадание в 1/8 финала чемпионата мира являются очень низкими.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины состоится 26 июня, встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

Публикация от AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) 21 Июн 2018 в 8:48 PDT

Бунт в Аргентине! Игроки хотят ухода Сампаоли до матча с Нигерией

Бог постарел. Как жаль // Безбожие. Месси только мешает Аргентине

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ