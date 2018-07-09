Защитник сборной России Мариу Фернандес после ЧМ-2018 может перейти в "Интер"

Защитник сборной России и ЦСКА Мариу Фернандес может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Calciomercato. Миланский коуб ведет поиски правого защитника после того, как не смог выкупить Жоау Канселу у "Валенсии".

Приоритет "Интера" - хорватский защитник Шиме Врсалько. В том случае, если миланцы не смогут договориться с "Атлетико", то попробуют приобрести Фернандеса.

Фернандес на ЧМ-2018 провел пять матчей за сборную России, в которых забил 1 мяч. В составе ЦСКА он провел 37 матчей в прошлом сезоне. За армейцев Мариу выступает с 2012 года.