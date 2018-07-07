Защитник сборной Франции: "Мы уже отправили домой лучшего игрока в мире. С Азаром получится то же самое"

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез заявил, что команда уже отправила Лионеля Месси и Аргентину домой в 1/8 финала ЧМ-2018 и планирует сделать то же самое с Бельгией и ее капитаном Эденом Азаром в полуфинале. Встреча состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

- Наша работа в обороне невероятна. Сопернику сложно пробраться и забить гол в наши ворота, - цитирует So Foot Эрнандеса. - Эден Азар? Мы уже отправили домой лучшего игрока в мире, когда обыграли Аргентину. Мы не дали Месси коснутся мяча. Надеюсь, с Азаром получится то же самое.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ французы у аргентинцев со счетом 4:3.