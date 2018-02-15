Защитник "Лейпцига": "Мечтаю приехать в Россию на чемпионат мира"

Защитник "Лейпцига" Дайот Упамекано хочет попасть в состав сборной Франции и поехать на чемпионат мира-2018. По его словам, он усердно тренируется, чтобы стать одним из лучших игроков обороны.

- Конечно, я мечтаю приехать в Россию на чемпионат мира-2018, - цитирует L’Equipe Упамекано. - Но место в составе Франции сложно получить из-за конкуренции, особенно на моей позиции. Но я намерен бороться до конца. Я много работаю, ведь в этом кроется рецепт успеха. Когда-нибудь я хочу стать одним из лучших защитников мира.