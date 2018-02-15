23:24 15 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Защитник "Лейпцига": "Мечтаю приехать в Россию на чемпионат мира"


Защитник "Лейпцига" Дайот Упамекано хочет попасть в состав сборной Франции и поехать на чемпионат мира-2018. По его словам, он усердно тренируется, чтобы стать одним из лучших игроков обороны.

- Конечно, я мечтаю приехать в Россию на чемпионат мира-2018, - цитирует L’Equipe Упамекано. - Но место в составе Франции сложно получить из-за конкуренции, особенно на моей позиции. Но я намерен бороться до конца. Я много работаю, ведь в этом кроется рецепт успеха. Когда-нибудь я хочу стать одним из лучших защитников мира.

 
     
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