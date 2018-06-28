Защитник Колумбии об эпизоде с падением Мане: "Я сыграл в мяч. У меня длинные ноги, я хорош в таких ситуациях"

Защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес после матча чемпионата мира с Сенегалом (1:0) отметил, что в моменте с падением нападающего Садио Мане в штрафной колумбийцев он играл в мяч.

На 16-й минуте Мане ворвался в штрафную Колумбии, но под него подкатился Санчес. Главный рефери матча Милорад Мажич указал на "точку", однако после помощи ВАР изменил свое решение.

- Я сыграл в мяч, сразу был уверен в этом, - цитирует Mundo Deportivo Санчеса. - У меня длинные ноги, я хорош в подобных ситуациях. Знал, что сыграл в мяч, и окончательное решение оставалось за арбитром.

Эта победа позволила колумбийцами выйти в плей-офф с первого места, а сенегальцы отправились домой.

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