Защитник Ирана Чешми получил травму и больше не сыграет на чемпионате мира

Защитник сборной Ирана Рузбех Чешми из-за травмы больше не примет участие в матчах чемпионата мира в России, сообщает официальный Твиттер команды.

24-летний иранец получил травму на субботней тренировке. Сегодня после углубленного медицинского осмотра стало ясно, что он больше не сможет сыграть на турнире – по заявлениям врачей, защитник пропустит минимум четыре недели.

Отметим, что Чешми сыграл все 90 минут в первом матче группового этапа чемпионата мира с Марокко (1:0). Следующий матч иранцы проведут в Казани против Испании, игра состоится в среду, 20 июня. Также 25 июня в Саранске Иран сыграет с Португалией.

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