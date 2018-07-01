Защитник Германии Жером Боатенг вступился за тренера Лева

Защитник сборной Германии Жером Боатенг высказал мнение, что главному тренеру команды Йоахиму Леву не надо уходить в отставку после вылета с чемпионата мира-2018.

- Лев в любом случае должен остаться у руля команды. Тренер давал нам четкие указания, но мы не смогли претворить их в жизнь, - цитирует Die Welt Боатенга. - Считаю, что еще не достиг пика своей карьеры. Совершенно точно хочу продолжить играть за национальную команду.



Контракт Лева со сборной Германии рассчитан до 2022 года.

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