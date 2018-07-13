Защитник Франции Юмтити ушел с пресс-конференции после ошибки в его имени

Защитник сборной Франции Самуэль Юмтити решил уйти с пресс-конференции после того, как пресс-атташе национальной команды Филипп Турнон назвал его Полем.

Турнон представил репортерам Самуэля как Поля Юмтити. Тот заулыбался и со словами "Да ладно" встал и сделал вид, что покидает пресс-конференцию. 75-летний пресс-атташе не растерялся и представил защитника как Самуэля Погба.

Отметим, что Турнон работает в сборной Франции с 1983 года.

15 июля "трехцветные" сыграют в финале ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)