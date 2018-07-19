Защита обжаловала решение по участникам Pussy Riot, выбежавшим на поле во время финала ЧМ-2018

Адвокат Николай Васильев сообщил, что подал апелляцию на решение суда об административном аресте четырех участников группы Pussy Riot, выбежавших на поле во время финального матча чемпионата мира-2018 Франция - Хорватия (4:2). Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов признаны виновными по статье "Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований". Суд назначил им наказание в виде 15 суток административного ареста и на три года запретил посещать официальные спортивные соревнования.

- Я подал апелляционные жалобы на решения Хамовнического суда Москвы, - цитирует "Р-Спорт" Васильева.