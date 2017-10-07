Занев - капитан сборной Болгарии в матче с Францией, Ивелин Попов не играет

Стали известны составы Болгарии и Франции на матч отборочного турнира ЧМ-2018. Капитаном болгар станет защитник "Амкара" Петар Занев. Штатный капитан - хавбек "Спартака" Ивелин Попов - не попал в заявку на игру. Ранее он говорил, что получил небольшой мышечный спазм в игре Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1).

Кроме того, с первых минут появится экс-игрок "Кубани" и "Динамо" Станислав Манолев.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Болгария: Илиев, Стр. Попов, Бодуров, Славчев, Занев - Манолев, Славчев, Костадинов, Неделев - Галабинов, Делев.

Запасные - Митрев, Макенджиев, Чорбаджийский, Краев, Недялков, Пано, Райнов, Малинов, Цветков.

Франция: Ллорис, Сидибе, Варан, Юмтити, Динь - Толиссо, Канте, Матюиди - Гризманн, Ляказетт, Мбаппе.

Запасные - Манданда, Ареола, Жалле, Амави, Лемар, Жиру, Пайет, Коман, Рабьо, Сиссоко, рами, Кимпембе.

Матч Болгария - Франция начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.