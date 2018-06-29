Зампред правительства Калининградской области: "Мы справились с матчем Англия - Бельгия"

Подводя итоги проведения последнего матча ЧМ-2018 в Калининграде, в котором Бельгия в четверг победила Англию (1:0) в 3-м туре группы G, заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов отметил слаженное и оперативное взаимодействие всех служб.

– Большая подготовительная работа принесла свои результаты, – сказал Рольбинов. – Успешно справились с поставленными задачами аэропорт и пункты пропуска, на которые легла основная нагрузка по приему гостей перед игрой Англия – Бельгия. Транспортная обстановка в Калининграде в день матча не вызывала нареканий. Пошли на встречу работодатели, сократив рабочий день, сами горожане оставляли личные автомобили – тем самым фоновая нагрузка снизилась. Популярностью у иностранных болельщиков пользовалась перехватывающая парковка. Там остановились порядка ста автобусов, прибывших из Германии, Польши, Литвы и Бельгии. Также зрители активно пользовались шаттлами до стадиона. Всего в день матча было перевезено 29 тысяч болельщиков.

Это была заключительная игра ЧМ в Калининграде, но до окончания чемпионата продолжит работу фестиваль болельщиков. Мы приглашаем горожан и туристов, всех любителей футбола на просмотр игр на этой площадке. Судя по многочисленным отзывам, болельщикам очень понравился наш регион и его радушные, гостеприимные жители. Мы приложили все усилия, чтобы матчи в Калининграде прошли в комфортной и приятной обстановке. Особая благодарность волонтерам, которые не просто помогают гостям, но и создают атмосферу грандиозного спортивного праздника. Команда городских добровольцев продолжает трудиться на фестивале болельщиков, в информационно-туристической службе и городском пресс-центре.

Напомним, что в Калининграде проведены 4 матча группового турнира ЧМ-2018: Хорватия – Нигерия (16 июня, 2:0), Сербия – Швейцария (22 июня, 1:2), Испания – Марокко (25 июня, 2:2) и Англия – Бельгия (28 июня, 0:1). (Иван ТОРОПЦЕВ)

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