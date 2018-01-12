Замгубернатора уверен: участники ЧМ-2018 не выберут тренировочные базы в Ростовской области

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов считает, что команды-участницы чемпионата мира-2018 не выберут тренировочные базы региона из-за неудобного расположения. Всего в области будет подготовлено шесть баз: четыре в Ростове-на-Дону, одна в Таганроге и одна - в Азове.

- Команды выбирают то, что им удобнее. С точки зрения логистики, тренировочного процесса, наши базы, которые мы подготовили, оказались не актуальны, по крайне мере, на сегодня, - цитирует ТАСС Гуськова.

По его словам, до проведения жеребьевки одной из баз, расположенной в Азове, интересовалась команда Аргентины, после жеребьевки - сборная Саудовской Аравии, которая 20 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с уругвайцами.

- Но они играют здесь только одну игру, а остальные проводят в других регионах, - добавил замгубернатора.