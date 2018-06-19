Заместитель руководителя ФАС: "Дикого прыжка цен из-за наплыва туристов не произошло"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский заявил, что большое количество туристов, приехавших на чемпионат мира, не привело к высокому скачку цен.

- Цены сейчас несколько выше, чем обычно, но не категорично, - цитирует "Р-Спорт" Цариковского. - Дикого прыжка цен на инфраструктурные вещи, связанные с наплывом туристов, к счастью, не произошло.

Напомним, чемпионат мира стартовал 14 июня. Финальный матч турнира пройдет 15 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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