Замена Дзагоева на Черышева - самая ранняя в истории сборных СССР и России на ЧМ

В стартовом матче чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии полузащитник хозяев Алан Дзагоев получил травму. На 24-й минуте его заменил Денис Черышев.

Никогда раньше на чемпионатах мира так рано сборной России (и СССР тоже) не приходилось делать замену.

В 2002-м Дмитрий Сычев вышел вместо Алексея Смертина на 34-й минуте, теперь вынужденная перестановка случилась на 10 минут раньше.

Сборная России: "У Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра" //

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия