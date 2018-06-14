19:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Замена Дзагоева на Черышева - самая ранняя в истории сборных СССР и России на ЧМ


В стартовом матче чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии полузащитник хозяев Алан Дзагоев получил травму. На 24-й минуте его заменил Денис Черышев.

Никогда раньше на чемпионатах мира так рано сборной России (и СССР тоже) не приходилось делать замену. 

В 2002-м Дмитрий Сычев вышел вместо Алексея Смертина на 34-й минуте, теперь вынужденная перестановка случилась на 10 минут раньше.

Сборная России: "У Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра" //
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия  

Россия - Саудовская Аравия

 

 

 

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