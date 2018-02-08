Закон о запрете на продажу пива на стадионах будет действовать после ЧМ-2018

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин сказал, что закон о запрете продажи пива на стадионах продолжит действовать после завершения чемпионата мира 2018 года. По словам политика, работа над улучшением законов ведется постоянно.

- Вообще, я противник реализации алкогольных напитков во время проведения спортивных соревнований, тем более у нас есть закон, который запрещает реализацию алкоголя на территориях спортивных сооружений, в образовательных и медицинских учреждениях. После окончания чемпионата мира российские законы продолжают действовать, - цитирует ТАСС Башкина. - Есть коммерческий интерес, но нужно понимать, что никто не говорит, что законы у нас идеальны. Над ними постоянно работают, чтобы они были лучше. Этот закон есть, и как законопослушные граждане, мы должны его выполнять.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.