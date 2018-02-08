Закон о запрете на продажу пива на стадионах будет действовать после ЧМ-2018

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин сказал, что закон о запрете продажи пива на стадионах продолжит действовать после завершения чемпионата мира 2018 года. По словам политика, работа над улучшением законов ведется постоянно.
- Вообще, я противник реализации алкогольных напитков во время проведения спортивных соревнований, тем более у нас есть закон, который запрещает реализацию алкоголя на территориях спортивных сооружений, в образовательных и медицинских учреждениях. После окончания чемпионата мира российские законы продолжают действовать, - цитирует ТАСС Башкина. - Есть коммерческий интерес, но нужно понимать, что никто не говорит, что законы у нас идеальны. Над ними постоянно работают, чтобы они были лучше. Этот закон есть, и как законопослушные граждане, мы должны его выполнять.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
crazysun78
Здравствуйте, и я алкоголик!.. и был не против парочки кружечек пива во время просмотра матчей кудесников мяча..! )
21:17
Platinum1991
ОЧЕНЬ ХОРОШО, что закон о запрете продажи пива на стадионах продолжит действовать и после завершения чемпионата мира 2018 года. Нельзя спаивать молодёжь! Навредить ЛЕГЧЕ, чем потом исправлять и лечить от алкоголизма! Спаивают производители и получают бешеные доходы, а на лечение и ликвидацию алкогольного социального УЩЕРБА тратится государство! Пусть за счёт производителей алкоголя строят вытрезвители и лечат запойных! Вопрос решаемый и регулируемый! Совету Федерации надо выйти с такой инициативой! Чем БЫСТРЕЕ, тем ЛУЧШЕ и ДАВНО ПОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Давно ПОРА!!! Пора от слов переходить к делу и повести РЕШИТЕЛЬНУЮ борьбу с алкоголоспаиванием!
14:12
Serenky25
Законы должны для людей быть, а не чиновников..
13:47
titan2313
Гнать вас всех надо поганой метлой!
13:36