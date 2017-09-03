Захави заявил об уходе из сборной Израиля после того как его лишили капитанской повязки

Нападающий Эран Захави заявил об уходе из сборной Израиля. Ранее стало известно, что 30-летний футболист решением федерации лишен капитанской повязки за то, что бросил ее во время матча отборочного раунда чемпионата мира против команды Македонии (0:1). Демарш игрока "Гуанчжоу Фули" был вызван обструкцией со стороны израильских болельщиков.

За сборную Израиля Захави выступал с 2010 года, принял участие в 39 матчах во всех турнирах и забил шесть голов. Отметим, что он является лучшим бомбардиром чемпионата Китая в этом сезоне. (Эли ШВИДЛЕР)