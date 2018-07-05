Захарова предложила Мэй не переживать за безопасность британцев на чемпионате мира в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала премьер-министру Великобритании Терезе Мэй беспокоиться за безопасность подданных на территории своей страны и не переживать за тех, кто приехал в Россию на чемпионат мира.

- Несмотря на ту грязь, которая выливалась на нашу страну до чемпионата мира, сейчас уже сложно придумать какие-то небылицы, ведь все видят все своими глазами, - цитирует ТАСС Захарову. - Хотя русофобская кампания тоже не стихает. Отметилась премьер-министр Великобритании: она озвучила свои переживания за безопасность английских болельщиков в России. Лучше бы о безопасности подданных Великобритании в своей стране думала. У нас все хорошо с болельщиками, не переживайте. Можете приехать посмотреть.

Также Захарова опровергла сообщение The Guardian, заявив, что Москва не направляла Мэй приглашение посетить ЧМ.