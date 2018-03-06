Захарова назвала дикостью заявление Джонсона об отказе Англии от ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года после ситуации с нападением на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.

- Дикость, – цитирует Захарову радиостанция "Говорит Москва".

Ранее стало известно об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, впоследствии осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

Сегодня Джонсон заявил, что "на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на ЧМ может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана".