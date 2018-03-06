19:36 6 марта | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Захарова назвала дикостью заявление Джонсона об отказе Англии от ЧМ-2018

Мария ЗАХАРОВА. Фото AFP
Мария ЗАХАРОВА. Фото AFP
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Борис ДЖОНСОН.Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием сборной Англии с ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года после ситуации с нападением на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.

- Дикость, – цитирует Захарову радиостанция "Говорит Москва".

Ранее стало известно об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, впоследствии осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

Сегодня Джонсон заявил, что "на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на ЧМ может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана".

Дополнительная информация

https://govoritmoskva.ru/news/152951/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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novic

А что это за тётка?

23:04 6 марта

zeromanj

Чем спортсмены виноваты? И это демократичная Англия, где спорт, якобы, вне политики?)) Ужасть) Жирики у власти.

21:23 6 марта

ЗЮК~

Вся местная вата отписалась.

21:06 6 марта

ole72

Так они и есть дикари.Чему тут удивляться?Не приедут - ну х... с ними.

21:03 6 марта

ЛокоМотив

уррра,Буффона в Россию

20:52 6 марта

takitak

ФИФА обязана предупредить Италию и Нидерланды, что они могут участвовать на чемпионате мира 2018

20:43 6 марта

Block100

...вы ...)

20:43 6 марта

Block100

Весёлый А как же бы одобрили попытку убийства целой футбольной команды? Мразь двуличная!!!

20:41 6 марта

grad45

Значит, найдут быстренько бритам замену... и пох.. на них...

20:31 6 марта

Shalom russkiy

А чего вообще ехать в страны с липовыми выборами? Да еще туда где на все дикие цены.

20:12 6 марта

Весёлый©

Вообще-то, дикость - травить пожилого человека с его дочерью. Впрочем, для Россиюшки это норма.

20:09 6 марта

ЗлобныйЖиртрест

Да пусть не приезжают - кого эти истерички вообще волнуют.

20:05 6 марта

Ботаникум

Джонсон, похоже, тот ещё ПАЦАК, из ЛДПРовцев, привыкших БЕЗОТВЕТСТВЕННО БАЗАРИТЬ!?...

20:02 6 марта

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