Захарова назвала дикостью заявление Джонсона об отказе Англии от ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дикостью заявление британского коллеги Бориса Джонсона о том, что сборная Англии может отказаться от участия в чемпионате мира 2018 года после ситуации с нападением на экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.
- Дикость, – цитирует Захарову радиостанция "Говорит Москва".
Ранее стало известно об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, впоследствии осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
Сегодня Джонсон заявил, что "на данный момент тяжело представить, что приезд в Россию британских представителей на ЧМ может пройти в нормальном режиме, если причастность РФ к инциденту в Солсбери будет доказана".
novic
А что это за тётка?
23:04 6 марта
zeromanj
Чем спортсмены виноваты? И это демократичная Англия, где спорт, якобы, вне политики?)) Ужасть) Жирики у власти.
21:23 6 марта
ЗЮК~
Вся местная вата отписалась.
21:06 6 марта
ole72
Так они и есть дикари.Чему тут удивляться?Не приедут - ну х... с ними.
21:03 6 марта
ЛокоМотив
уррра,Буффона в Россию
20:52 6 марта
takitak
ФИФА обязана предупредить Италию и Нидерланды, что они могут участвовать на чемпионате мира 2018
20:43 6 марта
Block100
...вы ...)
20:43 6 марта
Block100
Весёлый А как же бы одобрили попытку убийства целой футбольной команды? Мразь двуличная!!!
20:41 6 марта
grad45
Значит, найдут быстренько бритам замену... и пох.. на них...
20:31 6 марта
Shalom russkiy
А чего вообще ехать в страны с липовыми выборами? Да еще туда где на все дикие цены.
20:12 6 марта
Весёлый©
Вообще-то, дикость - травить пожилого человека с его дочерью. Впрочем, для Россиюшки это норма.
20:09 6 марта
ЗлобныйЖиртрест
Да пусть не приезжают - кого эти истерички вообще волнуют.
20:05 6 марта
Ботаникум
Джонсон, похоже, тот ещё ПАЦАК, из ЛДПРовцев, привыкших БЕЗОТВЕТСТВЕННО БАЗАРИТЬ!?...
20:02 6 марта