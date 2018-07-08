Загреб празднует победу сборной Хорватии над Россией. Видео

В интернете появилось видео того, как на улицах Загреба отмечали победу сборной Хорватии над сборной России (2:2, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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