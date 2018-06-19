12:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Загоревшийся самолет с игроками сборной Саудовской Аравии называется "Уфа"

Сборная Саудовской Аравии. Фото Твиттер сборной Саудовской Аравии.
Сборная Саудовской Аравии. Фото Твиттер сборной Саудовской Аравии.

Самолет, который накануне загорелся при посадке с футболистами Саудовской Аравии на борту, носит название "Уфа". Об этом свидетельствует фото, опубликованное в твиттере команды.

Напомним, что участник чемпионата мира по футболу-2018 прибыл в Ростов-на-Дону на матч группы А с Уругваем (20 июня, среда, 18.00 по Москве). Сразу после инцидента появились сообщения о возгорании двигателя – на фото– и видеофактах под крылом было видно пламя.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Самолет Саудовской Аравии: пламя под крылом перед посадкой. Подробности //

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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