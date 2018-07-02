Загадочный твит Салаха. Он рад неудаче Рамоса?

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах оставил в своем Твиттере загадочное сообщение после поражения Испании от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти - 3:4). Многие считают, что посвящено оно капитану испанцев Серхио Рамосу. Защитник травмировал Салаха в финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1).

"Кто-то думает, что все кончено, но ничто не кончено. Должны быть перемены", - написал Салах. Впрочем, сообщение может касаться и слухов о его уходе из сборной Египта.

Сборная России на чемпионате мира по футболу