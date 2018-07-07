Задержан второй подозреваемый в краже у журналиста BBC в такси

Полиция задержала второго подозреваемого в краже у журналиста британского BBC News в московском такси. Сотрудниками МВД задержан второй подозреваемый в краже у гражданина Великобритании. Речь идет о футбольном обозревателе британского BBC. По ее словам, в рамках производства по уголовному делу установлено, что двое злоумышленников занимались нелегальным извозом с использованием личного автомобиля.

"В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска установлено, местонахождение второго подозреваемого в совершении данного преступления, – цитирует "Интерфакс" официального представителя МВД России Ирину Волк.– Принятыми мерами мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

Ранним утром 6 июня 2018 года в районе Театральной площади потерпевший сел к ним в автомобиль, и, впоследствии задержанные, воспользовавшись его бессознательным состоянием, похитили принадлежащее ему имущество".

Ранее стало известно, что футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тысячи фунтов.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 года рождения, прибывший в Москву как обозреватель телекомпании BBC, чтобы освещать чемпионат мира по футболу, с заявлением о пропаже личных вещей и денег, – отмечается в сообщении. – Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт".

Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов. Полиция завела уголовное дело по статье "Кража".

BBC подтвердила, что с ее сотрудником произошел инцидент в Москве