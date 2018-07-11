19:39 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Задача "Нижнего Новгорода" на сезон - попасть в четверку ФНЛ


И.о. заместителя губернатора Нижегородской области, олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский сообщил, что перед клубом "Нижний Новгород" поставлена задача по итогам сезона занять место не ниже четвертого. Клуб был основан в 2015 году под названием "Олимпиец", этим летом был переименован в "Нижний Новгород". В минувшем сезоне он занял 12-е место в ФНЛ.

- Мы ставим задачу перед клубом - войти в четверку лучших команд первенства ФНЛ. Нам бы хотелось, чтобы "Нижний Новгород" двигал наш футбол в новом направлении. Инфраструктура у клуба хорошая, - цитирует ТАСС Сватковского.

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http://tass.ru/sport/5365955

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